Full enighet i FIS-styret om forslag til nye OL-øvelser

Norges Skiforbund har tatt til orde for at kombinert og hopp i stor bakke for kvinner, samt telemark, bør komme med på OL-programmet i Milano og Cortina om drøyt fire år. Dette har de fått enstemmig støtte for i FIS-styret.

Den internasjonale olympiske komité bestemmer det endelige øvelsesprogrammet kommende vår, etter OL i Beijing. Da blir det klart om skifamilien får viljen sin.

– Det er ulike argumenter for de tre. Kombinert er den eneste grenen i OL hvor ikke både kvinner og menn deltar. Med det fokuset IOC har på like muligheter og bedret kjønnsbalanse i internasjonal idrett, bør det være en selvfølge at kvinnekombinert kommer på OL-programmet. Det samme gjelder hopp i stor bakke for kvinner. Det vil gjøre at kvinner og menn får like mange konkurranser i OL, slik de allerede har i VM. Når det gjelder telemark som OL-gren, har det vært arbeidet for dette i mange år. Vi krysser fingrene for at vi endelig lykkes med det, sier skipresident Erik Røste, som er Norges medlem i FIS-styret.