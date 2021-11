Sørloth hjalp Real Sociedad til tabelltopp

Kampen i Pamplona var målløs da Sørloth ble byttet inn for navnebror Alexander Isak i det 71. minutt. Rett etter skjøt Mikel Merino gjestene i ledelse.

Litt heldig var den scoringen. Merino prøvde skuddfoten fra 16-meterstreken. Ballen endret retning på midtstopper David Garcias fot, gikk mellom beina på Lucas Torro og forsvant inn i hjørnet utenfor keeper Sergio Herreras rekkevidde.

I det 82. minutt punkterte Adnan Januzaj kampen på straffespark. Han stormet selv inn i straffefeltet og ble lagt i bakken av Unai Garcia, og deretter fintet han ut keeper og plasserte straffesparket i nettet.

Tidligere i kampen var det langt mellom sjansene. Isak hadde et godt forsøk tidlig i 2. omgang, men skjøt over fra god posisjon.

Viktig redning

Midtveis i omgangen hadde hjemmelaget sin beste mulighet da Ruben Garcia fant Darko Brasanac inne foran mål. Alex Remiro i gjestemålet svarte med en god redning.

Seieren betyr at Real Sociedad går inn i landslagspausen ett poeng foran Real Madrid og Sevilla, som imidlertid har spilt en kamp mindre.

Real Madrid vant lørdag 2-1 i byderbyet mot Rayo Vallecano, mens Sevilla vant 2-0 i søndagskveldens byderby mot Betis. Marcos Acuña og et selvmål av Hector Bellerin avgjorde for Sevilla.

Duro-dobbel på overtid

Atlético Madrid på fjerdeplass er fem poeng bak Real Sociedad etter å ha rotet bort to poeng på overtid i 3-3-kampen borte mot Valencia. Laget ledet 3-1 etter scoringer av Luis Suárez, Antoine Griezmann og Sime Vrsaljko, men Hugo Duro scoret to ganger i tilleggstiden og ordnet ett poeng for hjemmelaget.

Barcelona går inn i landslagspausen på 9.-plass.