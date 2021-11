Verstappen tok føringen fra start og vant igjen

Mercedes-førerne Valtteri Bottas og Lewis Hamilton hadde best utgangspunkt før løpet i Mexico, men det var sammenlagtleder Verstappen som kom best ut av en heseblesende første runde.

Nederlenderen føk forbi rivalen Hamilton og de andre ved første sving og gikk opp i ledelsen, mens Bottas spant ut og havnet bakerst.

Verstappen så seg aldri tilbake og vant til slutt enkelt, Bak ham jaktet lagkamerat Sergio Pérez på Hamilton. Perez yppet seg flere ganger, men kom aldri nær nok til å ta igjen Hamilton, som sikret 2.-plass.

Bottas fikk trøbbel også under et depotbesøk. Mot slutten greide han iallfall å knabbe raskeste rundetid fra Verstappen, som dermed gikk glipp av et ekstrapoeng i VM-kampen.

Verstappen leder nå med 19 poeng ned til Hamilton i sammendraget, med fire VM-runder igjen.

Nederlenderen jager sin første VM-tittel, mens Hamilton prøver å vinne sin åttende og ta rekorden for flest VM-titler alene. Den rekorden deler han for øyeblikket med Michael Schumacher.