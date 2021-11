Norwich sparket Daniel Farke etter sesongens første ligaseier

Det var Norwichs første seier siden opprykket til Premier League i vår. Laget scoret også for første gang siden 2019 flere enn ett mål i en Premier League-kamp.

– Helt fantastisk. Jeg er veldig glad. Denne følelsen skal jeg smake på helt til jeg lander i Oslo, sa Normann til TV 2 etter kampen. Han reiser til Norge for å slutte seg til landslagstroppen.

Han scoret ledermålet på vakkert vis etter fem minutters spill. Han plukket opp en halvklarering, driblet seg forbi tre mann og satte ballen pent plassert ned i hjørnet.

Senere i første omgang doblet målsniken Teemu Pukki ledelsen på et straffespark der Normann bidro i forspillet.

Nyopprykkede Brentford, som må greie seg uten skadeplagede Kristoffer Ajer i tiden framover, har levert en kjempesesong så langt i Premier League. Lørdag stanget laget lenge, men håpet om poeng ble tent da Rico Henry løp inn 1-2 ved bakre stolpe etter 59 minutter. Norwich holdt ut og sikret poengene.

Skadeproblemer

Normann, som har slitt en del med skader det siste året, snakket i intervjuet med TV 2 ut om problemene og hvordan de vil påvirke ham framover.

– Jeg sliter veldig med bekkenet mitt og har fått vite at jeg har et leddbånd mellom bekkenbeinet som er avrevet. Det blir en lang sesong for kroppen min. Men jeg holder ut, sa han.

Den kroniske skaden heter Gilmore's groin, eller idrettsbrokk, og er smertefull.

Skaden holdt ham ute av landslagssamlingen i oktober, men Normann sier at han stiller opp på novembersamlingen som starter over helgen. Der skal det kjempes om en VM-plass neste år.

Mistet treneren

Etter elleve kamper ligger Normanns lag nest sist i Premier League med fem poeng. Brentford har tolv poeng og ligger på 14.-plass.

I timene etter kampen ble det klart at trener Daniel Farke er ferdig i klubben etter flere svake resultater. Laget har vært gjennom flere år med opp- og nedrykk, og nå er tiden ute for tyskeren og hans støtteapparat.

Dermed får Normann andre å forholde seg til når han kommer tilbake fra landslagssamlingen.