Brann sikret viktig poeng mot Rosenborg

Det skjedde i en meget intens og sjanserik affære på Brann stadion. Bergenserne vendte først 0-1 til 2-1, men oppgjøret endte uavgjort etter Carlo Holses scoring tidlig i 2. omgang.

Det ene poenget gjør at Brann ligger på kvalifiseringsplassen i Eliteserien med 21 poeng, samme sum som Stabæk, som tapte borte mot Sarpsborg lørdag. Rosenborg ligger på sin side på 4.-plassen og tapte poeng i medaljekampen.

Det var Rosenborg som kom best i gang i kampen, og Brann brukte litt tid på å spille seg inn. Dino Islamovic misbrukte en brukbar mulighet i åpningsminuttene, men etter vel et kvarter klarte RBK å straffe vertene.

Erlend Dahl Reitan tok et friskt initiativ offensivt og ble frispilt på hjørnet av Branns 16 meter. Han slo så inn til Emil Konradsen Ceïde, som kunne bredside ballen i mål til 1-0 for gjestene.

Slo tilbake

Baklengsmålet ga åpenbart Brann revansjlyst, og Bård Finne viste stor vilje i forkant av utligningsmålet seks minutter senere. Han hogg til da Pavle Vagic nølte med klareringen, og hamret inn 1-1 ved nærmeste stolpe.

Under to minutter senere hadde bergenserne snudd kampen, og igjen måtte Vagic ta ansvaret hos Rosenborg. Han slo ballen rett til Petter Strand, og to trekk senere var Robert Taylor alene med André Hansen. Han gjorde ingen feil og satte inn 2-1.

På tampen av omgangen måtte Brann-backen Ruben Kristiansen ut med et brudd i underarmen. Det var den eneste endringen trenerne gjorde etter en intens og fartsfylt første omgang.

Utlignet

Det skulle bli plenty med action også etter hvilen. Etter 52 minutter kom Aune Heggebø til en avslutning som André Hansen så vidt fikk slått i stolpen. Like etter scoret gjestene fra Trondheim. Reitan var servitør igjen, og Carlo Holse kom på løp inn i Branns 16-meter og gjorde 2-2.

I minuttene som fulgte skulle Brann komme til flere gode muligheter. Men Finne hadde ikke stilt inn skuddfoten riktig, og Runar Hove bommet også da han fikk heade ganske fritt på en corner.

Rosenborg var heller ikke ufarlig. Det ble skapt sjanser begge veier, og med litt flyt kunne hvilket som helst av lagene ha vunnet kampen.

Branns Mathias Rasmussen kom nærmest av alle da han klemte til fra om lag 25 meters hold i det 82. minuttet. Det knallharde skuddet traff krysstanga og spratt ut til utspill.