Barcelona med ny nedtur i ligaen

Dermed forlenger Barcelona rekken til fem ligakamper uten seier. Det så lenge ut til at vikartrener Sergi Barjuan skulle få seg en ligaseier med Barcelona før legenden Xavi tar over roret i den spanske storklubben. Han ble formelt bekreftet klar som ny trener for klubben natt til lørdag.

Det skulle imidlertid ikke gå. Ansu Fati, Sergio Busquets og Memphis Depay sendte Barcelona opp i en 3-0-ledelse til pause, men deretter skulle alt handle om vertene.

Målfesten startet etter kun fem minutter. Stortalentet Fati mottok ballen ute på siden før han dro seg inn og la ballen i motsatt hjørne. Han måtte imidlertid av med skade i pausen.

Etter 18 minutter doblet Busquets før Depay la på til 3-0 etter en drøy halvtime.

Iago Aspas og Nolito reduserte imidlertid til 2-3 for Celta i Vigo, og etter mye press fikk vertene utligningen seks minutter på overtid. Aspas bøyde ballen i lengste hjørne, til fortvilelse for Barcelona-spillerne.

Barcelona har 17 poeng og innehar 9.-plass på tabellen.