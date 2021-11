Hovland i tetkampen i PGA-turneringen i Mexico

Dermed er tittelforsvareren godt plassert foran de to siste rundene i turneringen han vant i desember 2020. Seieren var hans andre på PGA-touren.

Hovlands tidligere skolekamerat Matthew Wolff leder turneringen på 13 slag under par. Scottie Scheffler er elleve under, mens Hovland og Carlos Ortiz er ytterligere ett slag bak lederen.

Nordmannen startet fredagen på hull nummer ti og gikk de tre første hullene på par. Deretter ble det birdie på hull 13, 15 og 18. De øvrige hullene på første halvdel gikk han på par.

De neste ni startet nærmest på verst tenkelig vis. På hull nummer én pådro han seg en dobbeltbogey etter å ha havnet i buskene. Hovland slo imidlertid mesterlig tilbake med birdier på hull nummer to, fire, fem, sju og ni.

– Jeg har spilt mye bra golf her. Jeg tror det passer spillet mitt veldig bra at man må slå rett. Jeg føler at farten på greenen gir meg en større sjanse, sa han til Discovery etter fredagens runde.

– Jeg må bare fortsette med det samme. Forhåpentlig får jeg ting til å gå min vei i tillegg, sier han om seiersmulighetene.

Hovland delte en stund ledelsen sammen med Wolff og Ortiz, men det var før Wolff la ut på sin runde fredag.