– Jeg kan bekrefte at jeg har trukket meg. For det første føler jeg at når et forbund ansetter meg som landslagssjef, vil jeg si det er jeg som bestemmer hvilke spillere jeg vil ha med til et VM, sier Johnny Petersen til VG.

Ifølge avisen skyldes konflikten at bandyforbundet nekter tre profiler å delta i VM. Det var mot Petersens vilje, og VG skriver at også flere av de uttatte spillerne har trukket seg fra VM-troppen.

VG skriver at generalsekretær Tomas Jonsson i bandyforbundet ikke har besvart deres henvendelser. Bandypresident Erik Hansen skriver i en SMS til NTB at landslagsledelsen forholder seg til seksjonsstyret i norsk innebandy. Seksjonsstyremedlem Paal Saastad har ikke besvart NTBs henvendelser.