Hendelsen fant sted like etter at jærbuen hadde blitt solgt fra Molde til østerrikske Salzburg. Da hadde Jahn Regensburg i 2. Bundesliga fått øynene opp for Haaland.

– Vi har speidere i Østerrike og så Haaland i en av hans første kamper etter overgangen til Salzburg. Jeg tok til motet og ringte en i klubben for å høre om han var tilgjengelig for utlån, sier Keller i onsdagens utgave av den tyske avisen Mittelbayerische Zeitung.

– Han lo høyt. Men det var verdt forsøket, sier han videre.

Ut 2024

Haaland forlot Salzburg i januar 2020 til fordel for Borussia Dortmund. Der har han siden bøttet inn mål. Han har kontrakt med den tyske storklubben ut 2024.

Den tyske stjerneagenten Volker Struth uttalte onsdag at han tror et Haaland-kjøp neste år vil få en totalramme på så mye som 2,9 milliarder kroner.

– Jeg tror overgangen vil finne sted i 2022. Haaland har en utkjøpsklausul. Totalpakken med lønn i fem år og agenthonorar vil trolig ligge i området 250 til 300 millioner euro, sier Struth til Sport Bild.

Bonus

Det vil være en bonus om Haaland er tilbake på denne siden av nyttår. Det avslørte faren Alfie Haaland overfor TV 2 foran kampen.

– November ryker tror jeg, ganske kjapt. Det er bonus hvis han får noen kamper før jul, men det er ganske usikkert. Det går relativt bra ut fra situasjonen, men han blir borte en liten stund. Vi får bare ta dag for dag og se om det blir noen bedring, sa Alfie før kampen.

– Når du er skadd, er det ikke noe bra. Du har lyst til å spille alle kamper. Champions League og landskamper er spesielt. Men uansett når du blir skadd i sesongen, er det kjedelig. Du blir ikke skadd på sommeren når du har fri. Det skjer som regel når du spiller. Det er kjedelig uansett, men han får bare lære av det og håpe han kommer sterkere tilbake til, fortsatte han.