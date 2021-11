Manchester City til topps da PSG avga poeng på overtid

Ett poeng skiller i Citys favør før lagene møtes til gruppefinale i Manchester om tre uker. Pep Guardiolas menn måtte slite for poengene i onsdagens hjemmekamp, men halte til slutt i land en trygg seier.

PSG så ut til å vinne 2-1 borte mot RB Leipzig etter to scoringer av Georginio Wijnaldum, men på overtid satte Dominik Szoboszlai inn 2-2 på straffespark etter at Presnel Kimpembe brukte ulovlige midler i en hoveduell mot Christopher Nkunku.

PSG og City er henholdsvis fem og fire poeng foran Brugge på tredjeplass og er på god vei mot cupspillet.

Poengløse RB Leipzig fikk en drømmestart mot PSG da Nkunku nikket inn 1-0 i det 8. minutt. Tre minutter senere misbrukte André Silva et straffespark han selv skaffet, og Gianluigi Donnarummas strafferedning fikk PSG inn i kampen igjen.

Georginio Wijnaldum utlignet framspilt av Kylian Mbappé og nikket før pause inn ledermålet på innlegg fra Marquinhos. Men det holdt ikke til tre poeng.

Manchester City hadde vunnet sine åtte siste hjemmekamper i mesterligaen og skulle følge opp 5-1-seieren i Belgia for to uker siden. Laget startet forrykende og så ut til å skulle avgjøre kampen tidlig, men fikk mye hardere motstand enn i bortekampen.

Komisk selvmål

Etter et snaut kvarter skrudde João Cancelo ballen i stolpen etter å ha blitt vakkert framspilt av Jack Grealish, og rett etter ble det 1-0 ved Phil Foden. Riyad Mahrez plukket opp en dårlig klarering og driblet seg forbi flere motspillere på tvers i feltet. Til sist dyttet han ballen ut til Cancelo, og hans innlegg fra venstre kunne dempes i tomt mål av Foden.

De som trodde at Brugge skulle rakne som i hjemmekampen tok grundig feil. To minutter senere kom utligningen på litt komisk vis. To City-spillere var sist på ballen.

Brugge vant ballen høyt på banen, og Ruud Vormer la inn fra høyre. Charles De Ketelaere nikket ned til Hans Vanaken, som tvang Ederson til en god redning. De Ketelaere plukket opp returen og la hardt inn. Ballen endret retning på Bernardo Silva, traff John Stones i hodet og spratt i mål.

Glapp

Etter utligningen slet City med å få spillet til å gli igjen som i det første kvarteret, og Brugge var med for fullt i kampen. Gjestene hadde 1-1 ved pause og kom til en stor sjanse da De Ketelaere skjøt utenfor fra god posisjon i det 54. minutt.

Sekunder senere glapp det defensivt for Brugge, og Riyad Mahrez kunne helt uhindret nikke inn 2-1.

Mahrez fikk en crossball fra Ilkay Gündogan, men feilet med innlegget. Ballen ble løpt opp av Cancelo, som la inn fra venstre, og da hadde Mahrez løpt seg helt fri ved stolpen. Uten problemer styrte han inn ledermålet.

Sterling ble byttet inn midtveis i den andre omgangen og kom nesten umiddelbart til en stor sjanse. I det 72. minutt punkterte han kampen etter fint City-spill. Kaptein Gündogan ble spilt fram av Foden og fant deretter Sterling for åpent mål.

På overtid scoret også en annen innbytter, Gabriel Jesus.