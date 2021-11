Onsdag publiserte eliteserieklubben et åpent brev på sine nettsider til «alle dere som er glade i Molde FK». Der blir støyen som har omgitt klubben siden 0-6-nedsablingen i Drammen adressert.

«Det koker rundt Molde FK. For mange har det kokt over. Vi forstår dere godt – og tro oss; spillere, trenere og ansatte har hatt det like vondt som dere», heter det i innlegget.

Videre skriver klubben at supporterne har all rett til å «fortvile, kritisere, stille spørsmål og kreve hoder servert på fat».

Noen dager i forkant av braktapet mot Godset røk Molde i tillegg 0-2 for gullrival Bodø/Glimt. Dermed forsvant romsdalingene ut av kampen om seriemesterskapet i løpet av to tunge kamper.

Avstanden til Glimt er nå sju poeng med fem kamper igjen å spille.

«Fra vår plass innerst i skammekroken forstår vi reaksjonene – de var vel fortjent», skriver Molde onsdag og legger til at laget skal reise seg mot Sandefjord søndag.

«Vi er klare over at et unisont, høylytt «Unnskyld» ikke er nok. Det skal, og vil, følges opp med handling. Her, nå – i dag, og på søndag», heter det i brevet til støttespillerne.