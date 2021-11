Snart to uker er gått siden Glimt sjokkerte en hel fotballverden. Hjemme på Aspmyra knuste nordlendingene Roma 6-1 i conferenceligaen. Torsdag skal lagene ut i ny duell.

– Vi møter førstelaget til Roma. Det blir spennende å se hvor dyktig vi blir til å håndtere en ny utfordring, sa Glimt-trener Knutsen på onsdagens pressekonferanse.

Med den uttalelsen sendte han et lite stikk til Roma-trener José Mourinho. Portugiseren insisterte på at han brukte andrelaget i Bodø.

– Hjemmekampen husker nok alle ja, sa Knutsen videre og la til:

– De er nok 100 prosent skjerpet og kommer nok med et lag som har noen prosent ekstra enn det som møtte oss på Aspmyra. Det er en fantastisk utfordring for oss. Vi er i en posisjon hvor vi har alt å vinne.

Påfyll av energi

Bodø-laget landet i Roma allerede tirsdag. Glimt topper sin gruppe med sju poeng etter tre kamper. Tidligere i høst ble det 3-1 over Zorja Lugansk og 0-0 mot CSKA Sofia

Roma-siden Tutto AS Roma opplyser at det er solgt 35.000 billetter til Glimt-kampen torsdag, skriver Avisa Nordland. Det er 5000 flere enn mot CSKA Sofia i den første hjemmekampen i conferenceligaen.

Også Brede Moe gleder seg stort.

– Det blir en voldsom kul opplevelse. Man kan være sliten, men den opplevelsen kommer til å gjøre at vi ikke merker så mye til det. Det er en stor motivasjon å være med på noe sånt som det her. Man får jo påfyll av energi bare av omgivelsene her, sa Moe.

Glimt-spillerne jubler etter 6-1 over Roma på Aspmyra stadion i oktober Foto: Mats Torbergsen / NTB

Kapteinen står over

Roma må klare seg uten kaptein Lorenzo Pellegrini, som sliter med en kneskade. Han står over kampen mot bodøværingene for å bli klar til seriekampen mot Venezia søndag.

Bodø/Glimt ser det ut til å ta seriegull nummer to på rad etter å ha slått Molde 2-0 borte og Sandefjord 1-0 hjemme i de to siste kampene. I helgen ble Molde smadret 0-6 av Strømsgodset. Glimt er sju poeng foran MFK i Eliteserien med fem kamper igjen.