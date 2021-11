Emery bekrefter Newcastle-interesse

– Det har vært interesse. Det er alt. Det har ikke kommet et tilbud fra dem til verken meg eller klubben. Jeg ønsker å snakke med klubben (Villarreal) før jeg sier ja eller nei, sa Emery til Movistar etter tirsdagens 2-0-seier, ifølge TV 2.

Den britiske storavisen The Guardian skrev før oppgjøret at klubben var nær å hente spanjolen, som tidligere har trent klubber som Paris-Saint Germain, Sevilla og Arsenal. Avisen skrev også at de siterte kilder på at Emery eventuelt vil få to milliarder kroner til å handle for i januarvinduet, dersom ansettelsen går i boks.

– Jeg har ikke sagt nei til dem. Dersom det kommer et tilbud kommer jeg til å snakke med Villarreal-ledelsen om det. Jeg kan ikke si noe mer, sa treneren videre.

Emery ble ansatt som Villarreal-trener i juli 2020 og ledet laget til Europa League-triumf i mai etter seier på straffer over Manchester United. «Den gule ubåten» ligger på en skuffende 13.-plass i hjemlig liga med bare 12 poeng etter de elleve første kampene. De er nummer to i Champions League-gruppe F, der Manchester United leder med sju poeng.

Newcastle sliter tungt i Premier League og ligger nest sist etter ti kamper med fire poeng. Laget har til gode å vinne en kamp denne sesongen. Steve Bruce ga seg bare noen dager etter at klubben ble kjøpt opp av et saudiarabisk investeringsfond.