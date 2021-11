Warnock satte rekord i England – 1602. kamp som trener

Ingen annen trener har ledet lag så mange ganger i det engelske ligasystemet.

Josh Coburn ga Middlesbrough ledelsen etter et kvarter, men tre scoringer på fem minutter et snaut kvarter ut i den andre omgangen sikret tre poeng for Luton.

Warnock har hatt jobben i Middlesbrough siden juni 2020 og er dermed i sin andre sesong med mesterskapsserieklubben. Trenerveteranen har trent 16 forskjellige klubber siden han startet som Gainsborough-trener i 1980/81-sesongen.

Tirsdag ledet han altså sin 1602. kamp i sin trenerkarriere. Han tok igjen tidligere Crewe-trener Dario Gradi i helgens tap for Birmingham, og etter kampen mot Luton er han alene på toppen av listen.

Middlesbrough ligger på 14.-plass med 21 poeng etter de første 16 kampene i mesterskapsserien.