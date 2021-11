Platini og Blatter ble i 2015 utestengt fra fotballen i fire år etter en korrupsjonsskandale som blant annet innbefattet en pengeoverføring mellom dem i 2011. Den lød på to millioner sveitserfranc (18,5 millioner norske kroner i dagens kurs.)

Platini skal ha sendt krav på pengene til Fifa og fakturert dem som rådgivning i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) i perioden 1998–2002. Det har altså ikke påtalemyndigheten trodd på.

Blatter og Platini har hele tiden nektet for å ha gjort noe galt, og viser til en muntlig avtale de gjorde for over 20 år siden. Platini har sagt at han er utsatt for et komplott.

I mars ble straffen til tidligere Fifa-president Blatter forlenget til å vare fram til juni 2028.

Tilbake

Platini var i gang med jobben om å få bli Blatters etterkommer som Fifa-president da de ble utestengt.

I juni ble det klart at Platini var på vei tilbake til fotballen. Han skal bli den franske representanten i den internasjonale fotballspillerforeningen FIFPro fra og med november.

Platini var under etterforskning av sveitsiske myndigheter da han fikk jobben.

Tiltale

Nå er det altså klart at påtalemyndigheten i Sveits har tatt ut tiltale mot ham og Blatter for svindel.

Det skal være samme betaling som de ble straffet for i 2015 det er snakk om.

– Denne betalingen har skadet Fifa og urettmessig beriket Platini, sier den sveitsiske påtalemyndigheten i en uttalelse.