Gary Neville hyller Solskjærs Tottenham-løsning

Det forklarer den tidligere Manchester United-backen i en spalte for Sky Sports. Han mener den nye løsningen med stoppertrioen Harry Maguire, Raphaël Varane og Victor Lindelöf kan fungere for et United-forsvar som har sluppet inn mange mål i det siste.

Neville trekker spesielt fram forskjellene fra 0-5-tapet for erkerival Liverpool.

«Det var et mye trangere United mot Tottenham enn mot Liverpool. Hullene som rivalene deres blottla sist, var ikke å se mot Tottenham», påpeker Neville.

Lørdag hadde ikke Tottenham så mye som ett eneste skudd på mål. Det er uvant kost for Solskjærs mannskap, som lenge har slitt med å holde motstanderlag unna avslutninger mot United-buret.

– Vi har sagt i flere uker og måneder at dette United-laget presterer i øyeblikk, men man må ha et godt grunnlag med et godt forsvar, sa Neville etter kampen.

Han mener også at laget vil prestere bedre av å ha flere rutinerte spillere på banen.

– Du ser det på ansiktet til Edinson Cavani da han scoret. Han har en stor personlighet og en karakter laget mangler når han ikke spiller, forklarte Neville.