Ingen Barcelona-bedring etter Koeman-sparking - bare uavgjort hjemme mot Alaves

Det gjør at storklubben bare har vunnet to av de siste sju kampene. Natt til torsdag kom beskjeden om at Ronald Koeman hadde fått sparken, bare noen timer etter at de hadde tapt 0-1 for Rayo Vallecano.

Sergi Barjuan, som til vanlig er trener for Barcelona B, fikk ansvaret for å lede laget mot Alaves på Camp Nou lørdag, uten noe særlig hell. Memphis Depay sendte katalanerne i føringen etter 49 minutter, men bare tre minutter senere utlignet Luis Rioja til 1-1. Det ble også sluttresultatet.

Barcelona er nummer ni i La Liga med 16 poeng på elleve kamper. Det er allerede åtte poeng opp til trioen Real Madrid, Sevilla og Real Sociedad, som deler førsteplassen med 24 poeng hver.