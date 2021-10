NHL-trener ferdig etter å ha tiet om seksuelle overgrep

Kyle Beach, som var 20 år i 2010, har stått fram og fortalt om seksuelle overgrep begått av en person i trenerteamet i Blackhawks.

Nå, elleve år senere, kommer det fram at daværende Blackhawks-trener Joel Quenneville visste om de påståtte seksuelle overgrepene, men at han valgte å tie. Det kommer fram i en uavhengig utredning.

Klubbpresident John McDonough var nemlig urolig for den negative publisiteten saken kom til å få dersom den kom i medienes søkelys.

Blackhawks vant Stanley Cup den sesongen, samt i 2013 og 2015. I alle de tre sesongene var det med Quenneville som trener. Siden 2019 har han vært trener for Florida Panthers.

Nå er det klart at 63-åringen forlater sin jobb som trener for Florida Panthers, i kjølvannet av de siste opplysningene. Det skjer etter at Quenneville har hatt et møte med NHL-kommisjonær Gary Bettman.

– Mitt tidligere lag Blackhawks svek Kyle og jeg er skyldig i det. Jeg må reflektere over hvordan alt skjedde og bruke tiden fremover for å være sikker på at hockeyen er en sikker plass for alle, sier han i en uttalelse.

Beach fikk aldri noen NHL-kamper og spiller nå for tyske Black Dragons Erfurt.