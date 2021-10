Kiel-direktør om Sagosen-ryktene: – Har ikke snakket med en eneste Kolstad-representant

Kiels hovedtrener Filip Jicha ønsket onsdag kveld ikke å kommentere Sagosens situasjon. Nordmannen var da hjemme i Kiel i koronakarantene mens lagkameratene vant 29-26 på bortebane over Vardar i mesterligaen.

Klubbens sportsdirektør Viktor Szilágyi kommenterer derimot saken kort overfor Kieler Nachrichten. Ifølge avisen har det ikke vært noen samtaler mellom Kiel og norske Kolstad.

– Jeg har ikke snakket med en eneste Kolstad-representant. For øyeblikket er det viktigste at Sander blir frisk, sier Szilágyi.

Valget tatt?

Klubben har ikke lagt skjul på at den har tilbudt Sagosen en ny kontrakt og ønsker å beholde sin stjernespiller. Den nåværende avtalen går ut sommeren 2023.

Tidligere i måneden ga Szilágyi inntrykk av at en ny avtale med nordmannen er ferdigforhandlet, men at Sagosen måtte bestemme seg for om han ville signere.

– Magefølelsen min bestemmer. Jeg har ennå ikke bestemt meg. Jeg må selvfølgelig gjøre det snart. Av respekt for prosjektet i Norge må jeg si nei til dem snart hvis jeg ikke vil. Og det gjelder også Kiel, slik at de eventuelt har de beste mulighetene til å finne en ny spiller. Jeg vil spille med åpne kort, sa Sagosen for to uker siden.

Kolstads nøkkelbrikke

Kieler Nachrichten skriver videre at det vil bryte med den normale skikken i europeisk klubbhåndball dersom Sagosen på søndag blir presentert som Kolstad-spiller, slik NRK og TV 2 hevder.

Sportsdirektør Szilágyi har også tidligere vært kritisk til hvordan Sagosen er trukket inn i Kolstad-prosjektet.

– Når investoren i Norge sier «prosjektet er bare mulig med deg (Sagosen)», så er det umoralsk i mine øyne.

Kolstad har varslet en storsatsing der laget ønsker å dominere i norsk og europeisk håndball. Planen er ifølge TV 2 å få inn fem-seks forsterkninger foran neste sesong, slik at klubben kan sikre seg mesterligaplass før den henter Sagosen hjem til Trøndelag i 2023.

Herrelandslaget samles mandag i Trondheim foran en firenasjonersturnering der. Både TV 2 og NRK skriver at flere andre landslagsprofiler også er aktuelle for Kolstad.