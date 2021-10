Citys ligacuprekke ble brutt mot West Ham

Manchester City stilte med stjerner som Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez og Raheem Sterling på topp, men ingen av dem maktet å få til en nettkjenning. Med 0-0 måtte det bli avgjort på straffespark.

Stortalentet Phil Foden bommet på Citys første straffe. West Ham satte alle sine straffespark og vant til slutt 5-3. Det betyr at Manchester City ikke får mulighet til å vinne ligacupen for femte året på rad. De lyseblå har vunnet cupen seks av de åtte siste sesongene.

– En utrolig rekke er over, og vi avsluttet på en god måte. Vi spilte godt og skapte sjanser mot et lag som forsvarte seg dypt. I straffesparkkonkurransen var de best, og jeg gratulerer West Ham, sa City-manager Pep Guardiola.

– Dette var en veldig god kveld for West Ham, med 60.000 på tribunene. Spillerne fortjener all ære. Med innsatsen de viste fortjente vi å ta oss videre, sa hjemmelagets assisterende manager Stuart Pearce.

På den andre siden tok Liverpools reserver seg greit videre, riktignok mot en noe svakere motstand, i form av Preston.

Lekkert mål

Takumi Minamino og Divock Origi scoret målene for de rødkledde, som startet med blant annet Harvey Blair (18) og Tyler Morton (18) på banen.

Minamino snek seg fram i boksen, strakk ut foten og sendte Liverpool i føringen etter 62 minutter. Origis mål var av den lekre sorten da han flikket ballen i nettet med et hælspark seks minutter før slutt.

Mer etablerte spillere som Diogo Jota og Roberto Firmino så hele kampen fra benken og forbereder seg til Premier League-kampen mot Brighton lørdag. Sadio Mané og Mohamed Salah var ikke med til Preston.

Straffet

Mellom Leicester og Brighton måtte det også straffesparkkonkurranse til, etter 2-2. Neal Maupay bommet på Brightons andre straffespark, og da Enock Mwepus straffe ble reddet av Danny Ward i Leicester-buret, kunne Leicester juble for avansement.

Lucas Moura sørget for at Tottenham avanserte til fordel for Burnley. Harry Kane spilte hele kampen for Spurs, men Son Heung-min kom inn etter 66 minutter.

Kristoffer Ajer og Brentford vant 2-1 borte mot Stoke, som hadde Leo Østigård i startoppstillingen.

Arsenal, Chelsea og Sunderland sikret kvartfinaleplass allerede tirsdag. Trekningen foretas lørdag, med fem London-klubber blant de åtte som fortsatt henger med. Kvartfinalene spilles 21. og 22. desember.