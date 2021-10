«Mos» legger opp: – Kneet tåler ikke mer toppidrett

– Kort fortalt så blir det her min siste sesong. Kneet har vært gjennom to operasjoner i år, og jeg trener meg opp nå, men basert på det fysioterapeut og lege sier, sammen med det jeg selv føler, så tåler ikke kneet mitt mer toppidrett, sier «Mos» til Discovery.

Angriperen var på banen sist i september i fjor. I juni trente han igjen etter en operasjon, men like etter måtte han gjennom nok et inngrep.

Abdellaoue startet i Skeid og har siden vært i Lillestrøm, Vålerenga, Tromsø, Aalesund og Strømsgodset. I tillegg har han spilt i FC København og OB i Danmark.

I 2011 ble «Mos» toppscorer i Eliteserien da han scoret 17 mål for Tromsø.

– Akkurat nå handler det om å få en hverdag uten smerter, å komme dit at man kan ta seg en joggetur. Nå skal jeg jobbe for å få et kne som fungerer i hverdagen, sier 33-åringen.