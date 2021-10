Amerikaner interessert i å kjøpe Rooneys Derby

I et åpent brev til klubbens supportere, gjengitt i avisen Derby Telegraph , skriver Kirchner at han ønsker å ta Derby ut av administrasjon og be EFL (English Football League) om å godkjenne oppkjøpet.

Han opplyste også at han var på stadion da Derby sist uke spilte 2-2 hjemme mot Luton. Derby har store økonomiske problemer og er fratatt tolv poeng, som gjør at klubben ligger sist i Championship.

Laget ledes av den tidligere Manchester United-stjernen Wayne Rooney. Det er 36-åringens første klubb som trener etter spillerkarrieren.

Derby er en av de eldste klubbene i det engelske ligasystemet. Det er seks poeng opp til Cardiff på trygg plass over nedrykksstreken.