Beckham advares etter lukrativ Qatar-avtale

Beckham har hatt en av de høyeste markedsverdiene i idretten siden han slo gjennom som Manchester United-stjerne. Avtalen han har inngått med arrangøren av VM i Qatar vil ifølge The Telegraph gi ham omtrent 170 millioner kroner i året.

Avtalen er blitt kritisert av blant annet Amnesty, som påpeker de samme anklagene om menneskerettsbrudd i Qatar som har preget boikottdebatten her hjemme. Avtalen kan også skade merkevaren hans, mener Marcel Knobil, stifter av Superbrands.

– Like bra som dette er for Qatar, er det dårlig for Beckham, slår han fast.

Også Conrad Wiacek i GlobalData mener Beckhams merkevare kan skades av at han kobles til Qatar.

– Selv om det kan argumenteres med at Beckhams kobling gjør at det blir satt lys på noen av urettferdighetene, pleier merkevarer å distansere seg fra ethvert hint om kontroverser, sier han.

En talsperson for Beckham sier at han vil bruke fotballens kraft til å påvirke.