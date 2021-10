Ingen av avisene oppgir åpne kilder for sine opplysninger. Det har stormet rundt Solskjær flere ganger, og anonyme kilder har også tidligere hevdet at han ville få sparken – uten at det har skjedd.

Spekulasjonene har tiltatt etter det ydmykende 0-5-tapet hjemme mot Liverpool søndag. Etter tapet skriver lokalavisen at Ole Gunnar Solskjærs kan ha ledet laget for siste gang.

Manchester Evening News er blant avisene som følger klubben tettest. Ifølge avisens kilder vurderer klubbledelsen å kvitte seg med Solskjær før neste kamp mot Tottenham lørdag.

Klubben har ikke svart på forespørsler om kommentarer på denne påstanden.

– Beholder ham ut sesongen

Samtidig skriver The Guardian at anonyme kilder opplyser at Solskjær har mistet støtten fra garderoben når det gjelder hans ferdigheter som manager.

Andre personer med nær kjennskap til klubben, som tidligere spiller Gary Neville, har gått åpent ut og sagt at Solskjær trolig ikke ryker med det første. De har antydet at han fortsatt vil få tillit hvis de neste kampene går Uniteds vei.

– Jeg tror ikke de har planlagt for en annen manager denne sesongen, og at de vil beholde ham ut sesongen, sa Neville på Sky Sports etter Liverpool-kampen.

Vil ikke gi opp

Å miste garderoben et begrep som gjerne brukes kort tid før klubb og manager skiller lag, og det er sjeldent spillere eller andre nær klubben vil stå åpent fram og si det.

Solskjær sa selv etter tapet for Liverpool at han er rett mann til å lede klubben videre, og at de ikke kan gi opp nå når de er så nærme å nå målet.

– Vi har kommet for langt som en gruppe til å gi opp nå. Vi må komme over dette så fort vi kan. Det blir vanskelig, for det er menneskelig å være nede etter en slik kamp, sa Solskjær.

Flere spillere tok selvkritikk etter Liverpool-tapet, blant dem Luke Shaw, som ikke gjorde en god kamp på venstrebacken.

I et intervju med Stadium Astro gikk han langt i skåne manageren. Shaw mener spillerne «må se seg selv i speilet».

– Gjør vi alt riktig, og forbereder hver enkelt seg godt nok til kampene? Vi har selvsagt en kampplan fra manageren, men enkelte ganger er vi for enkle å spille mot, sa Shaw.