Bråthen og Norges Skiforbund ble torsdag enig om en ny ansettelsesavtale. Den går ut på at Bråthen går inn i rollen som landslagssjef og ikke lenger holder i det administrative.

I første omgang handler det om å finne en midlertidig løsning med en sportssjef som tar over Bråthens tidligere oppgaver. Stillingen vil senere bli lyst ut.

– Vi jobber intensivt med å finne en løsning, sier leder Alf Tore Haug i hoppkomiteen til NTB.

– Det blir en intern ressurs i hopp

Før helgen sa Bråthen at han er trygg på at hans nye sjef vil være en som kommer fra innsiden.

– Det blir en intern ressurs i hopp. Først blir det en midlertidig løsning, men jeg er helt sikker på at det vil bli løst så bra at man ikke trenger å se på andre løsninger i framtiden. Noe annet vil overraske meg stort, sa Bråthen til NTB.

Ståle Villumstad, som i dag er arrangementssjef for hopp, har bekreftet at han er aktuell for den nye stillingen.

Verdenscupåpningen i hopp starter 19. november i russiske Nizjnij Tagil.