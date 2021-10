21-åringen klatret tolv plasser på resultatlisten etter beste omgangstid. Det lå ikke nødvendigvis i kortene. Han ødela korsbåndet 8. januar og har ikke kjørt renn siden.

Opptreningen har vært krevende.

– Det er litt rørende etter et dritthalvår. Fra å gå fra så stor kontrast for ett år siden her til det andre som skjedde etterpå. Her har jeg pappa som alltid er der og laget som alltid er støttende. Det er helt avgjørende for at jeg ble nummer sju i dag. Ellers hadde dette aldri skjedd, sa Braathen til NTB og Aftenposten.

Braaten vant overraskende åpningsrennet i Sölden sist sesong, men korsbåndskaden gjorde at ettersesongen ble amputert. Det ble blant annet ikke noe VM i Cortina på ham.

– Hva tenkte du før 2. omgang?

– Jeg var misfornøyd med den første fordi jeg visste at jeg kunne bedre. Taktikken min er uansett om du leder et renn eller du har ingenting å kjøre for, så er det tekniske taktiske og tekniske oppgaver som er hovedfokus. Det er aldri intensitetsnivået som styrer den tekniske kjøringen. Det er vinneroppskriften for meg, og det kommer jeg til å fortsette med.

Mange kilo

– Hva betyr dette for det som venter?

– Det er mye. Det er så mange kilo som er falt av skuldrene, og det er så lenge til neste renn. Det å få unna klumpen i magen med en så bra dag med så mye uvitenhet rundt et comeback, det er så fantastisk å ta med seg den selvtilliten inni neste treningsperiode. Det betyr altfor mye.

– Det har vært litt tvil underveis?

– Ja, err'u gæren. Det har vært ikke vært tvil rundt jobben, de rundt meg og det jeg har ofret, men det er en tvil om hvordan det er å komme tilbake fra skade for jeg har null erfaring med det. Jeg føler at uansett hva jeg har gjort så har jeg ikke hatt kontroll.

Braathen var 72 hundredeler unna seierherren Marco Odermatt fra Sveits.

Rasmus Windingstad kjørte seg også mesterlig oppover resultatlista. Bærum-alpinisten klatret fra 22.- til 10.-plass. Han var 20 hundredeler bak Braathen, og lenge var det dobbelt norsk i Sölden.

I ren omgangstid var Braathen og Windingstad de to klart raskeste ned finaletraseen.

– Det at vi er én og to i andre omgang, det sier litt om nivået vi har inne når ting stemmer, sa Windingstad.

Windingstad har vært plaget med ryggen i to år, men har hatt en oppkjøring uten store problemer. Han startet 1. omgang med startnummer 33.

– Jeg sa på forhånd at jeg kunne ha vunnet her med startnummer fem, og det viser jeg i 2. omgang. Nå handler det om å bygge seg opp til et bedre og bedre startnummer. Det har alltid vært målet. Det har aldri vært målet å være en i bakgrunnen, selv om jeg har vært det i to år nå. Det er viktig å huske på at jeg vant før jeg skadet meg, sa Windingstad til NTB.

Positiv

Henrik Ingebrigtsen var ingen slagen mann etter 14.-plassen, selv om han hadde håpet på mer.

Kristoffersen skadet ankelen i en motocrossulykke 30. april og kunne ikke belaste foten i det hele tatt på seks uker. Han var blant utøverne som stilte med nytt utstyr i verdenscupåpningen.

Det utstyret har han bare åtte dager med, og det er mer å hente.

– Jeg har vært lenger bak i Sölden før og hatt veldig bra sesonger etterpå. Jeg ser veldig positivt på veldig mye, på potensialet og veien videre. Jeg vil heller være 100 prosent klar om sju uker. Det er lenge å gå sju uker i superform uten å kjøre renn og klare å holde den formen hele veien. Det er absolutt ikke umulig, for kjører du bra på ski, så kjører du bra på ski, men jeg vil heller være i form om sju uker og resten av sesongen enn motsatt, sa Kristoffersen.

Leif Kristian Nestvold-Haugen ble nummer 24. Det var ni hakk ned fra første omgang. Timon Haugan ble nummer 48. Atle Lie McGrath og Fabian Wilkens Solheim kjørte ut.