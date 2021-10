Zlatan med mål og selvmål i første kamp fra start siden mai

Zlatan Ibrahimovic får instrukser fra Milan-trener Stefano Pioli i sin første Serie A-kamp på fem og en halv måned. 40-åringen scoret for begge lag i 4-2-seieren. Foto: Massimo Paolone, LaPresse via AP / NTB Foto: NTB