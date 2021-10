Tviberg nummer fem i Sölden etter knallomgang – klatret ni plasser

Tviberg lå på 14.-plass etter første omgang, men kjørte seg opp ni hakk i finalen. Hun gikk inn til ny ledertid og holdt den helt til storstjernen Petra Vlhová inntok tetrollen med fem utøvere igjen.

Mikaela Shiffrin endte opp med å vinne rennet. Amerikaneren vant 14 hundredeler foran Lara Gut-Behrami. Vlhova ble treer.

Tviberg var strålende fornøyd med egen innsats.

– Det er gøy. Alt klaffer i dag. Det var dødskult at det skulle lykkes så bra her. Jeg stortrives her, så det er deilig å få vist det, sa en smilende Tviberg til NRK etter knallomgangen.

Lagvenninnene slet

På en ellers skuffende dag for de norske var Tviberg det store høydepunktet. Hennes topp-10-plassering gjør at de norske alpinkvinnene har vært 100 ganger inne blant de ti beste i verdenscupen.

Ragnhild Mowinckel (18.-plass), Thea Louise Stjernesund (19.) og Mina Fürst Holtmann (29.) var også med i finaleomgangen for Norge.

Kristin Lysdahl og Marte Monsen klarte ikke å ta seg videre fra første omgang.

Skuffet Holtmann

Holtmann var kanskje Norges største håp i Sölden, etter å ha vært nær pallplass de to foregående sesongene samme sted. Men etter en skuffende omgang gikk det enda dårligere i finalen.

Dermed var det eneste positive Holtmann kunne ta med seg fra åpningsrennet, at det var unnagjort.

– Det er deilig å ha det overstått, det er det alltid, uansett hvordan det går. Jeg får bare nullstille og komme meg hjem, så er det slalåm neste, sa Holtmann til NRK etter løpet.

Starten i Sölden gikk på hele 3247 meters høyde. Målgangen var på 2674 meter.