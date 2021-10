Bråthen har i den betente striden med Norges Skiforbund fått støtte fra en stadig voksende gruppe på Facebook. Den teller 53.000 medlemmer fredag.

Konflikten ble løst torsdag, da Bråthen og skiforbundet ble enig om at han fratrer som sportssjef og går inn i en ny stilling.

– Jeg har et stort behov for å takke dere alle for det engasjement dere har vist for hoppsporten i den kampen vi sammen har kjempet for at vår idrett skal få de forutsetningene den må ha for å kunne gi de flotte utøverne våre de mulighetene de fortjener, slik at de kan nå sine mål og drømmer, skriver Bråthen i Facebook-gruppa.