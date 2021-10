En stolt, men fattet Glimt-trener satt lenge på pressekonferansen i Bodø torsdag kveld. Der ble han blant annet spurt om interessen rundt egen person, og om «agentene» hans får mange spørsmål fra utlandet.

– Nummer én: Jeg har ikke mange agenter. Det trenger jeg ikke, sa han til latter fra pressen.

– Det er viktig at man puster litt med magen og forstår hva som gjør at man får sånne opplevelser. For meg er det de dagligdagse tingene: gå på jobb i Glimt og møte de fantastiske menneskene og den fantastiske spillergruppen. Det gir meg mye mer enn alt det andre som veldig mange andre er opptatt av, sa Knutsen.

Bodø/Glimt har hatt en eventyrlig utvikling under Knutsen. De regjerende mesterne har solgt flere offensive stjerner, men klart å erstatte dem og levert sterkt også i år og leder serien. Det har vakt interesse fra blant annet Rosenborg. Kanskje også fra utlandet etter stabile prestasjoner over tid og etter bragden mot Roma.

– Det er helt naturlig at det blir interesse rundt spillere og kanskje trenere når de gjør det bra, men det er ikke alltid grønnere på den andre siden, sa Glimt-sjefen.

– Jobbe beinhardt

På det grønne kunstgresset på Aspmyra var det stort sett ett lag det dreide seg om, og José Mourinhos reserver hadde store problemer med Glimts angrepsspill. Bodøværingene topper nå conferenceligaens gruppe med sju poeng, ett mer enn Roma.

Knutsen var ikke ferdig med å snakke om hvordan han takler eventuell interesse fra større ligaer.

– Hvis du begynner å bli en person som er på vei et nytt sted, går prestasjonskurven litt ned, og da er du kanskje ikke så attraktiv lenger. Så det å ha den sulten og jobbe beinhardt hver eneste dag, tror jeg er veien til å få ut ditt potensial. Så er det alltid en avveining. for alle som driver med dette, hva som er tidspunktet for å prøve noe nytt, sa han.

Stolt

Glimt rykket opp til Eliteserien i 2017. Året etter var klubben kun tre poeng over nedrykksplass før det ble sølv i 2019. 2020 ble et eventyr, og 2021 kan vise seg å overgå det. Knutsen trakk fram trenerteamet i Glimt som har jobbet sammen over tid som en nøkkelfaktor til suksessen.

Neste oppgave for Glimt er borte mot Strømsgodset søndag. Om to uker venter bortemøtet med Roma med en rolig bergenser bak roret.

– Jeg puster med magen og er utrolig stolt for å være leder for dette Glimt-laget, sa han.