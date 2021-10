Verdensmesteren skal ha sitt eget «OL»

Denne sesongen har også kvinnene fått på plass en omfattende verdenscup med ti konkurranser. Første renn blir i Lillehammer første helgen i desember.

– Det blir spennende. Det er ganske så stor forskjell fra det ene verdenscuprennet vi hadde i fjor og det vi skal ha nå. Det er faktisk ti ganger så mange renn, stråler Gyda Westvold Hansen overfor NTB.

Hun kan varsle at nivået blant kvinnelige kombinertutøvere er blitt betydelig bedre på et år.

– Det vi har sett under Sommer Grand Prix, er at nivået også har økt ganske så mye fra det har vært tidligere, så jeg gleder meg veldig, sier Hansen til NTB.

Drømmer

– Jeg har også høynet nivået mitt, men nå er det gode utøvere fra Italia, Østerrike og Tyskland som har tatt ytterligere steg. Vi har måttet jobbe enda hardere. Det blir nok også tøffere konkurranse fra søstrene Marte og Mari og Leinan Lund her på hjemmebane, sier løperen fra Dalsbygda.

De to fulgte nærmest henne under det historiske VM hvor Mari tok sølvet og Marte bronsen.

Første duell mellom de tre blir under NM i Midtstuen med hopp og avsluttende øvelser på Beitostølen.

– Jeg drømmer om den gule ledertrøye og krystallkula. Jeg er fortsatt junior, så VM der blir mitt OL. Jeg får et mesterskap i år jeg også, sier søskenbarnet til Therese Johaug.

Håper på 2026

– Er dere frustrerte over å ikke kunne delta i OL til vinteren?

– Jeg har ikke brukt noe energi på at vi ikke får delta i OL. Vi var skuffet da det ble bestemt, men nå må vi være glade for at man jobber for fullt for at vi skal komme med i 2026.

I fjor var det amerikanske Tara Geraghty-Moats som vant det eneste verdenscuprennet som ble arrangert i Ramsau. Hun lykkes derimot ikke i VM og har forlatt kombinert til fordel for skiskyting.

– Det er kjempemange høydepunkter denne sesongen. Dessuten jobbes det målrettet både innen FIS og i Italia for å få kvinnekombinert på OL-programmet i 2026. Avgjørelsen vil bli tatt i 2022, og vi håper å komme med, sier kvinnenes landslagstrener Thomas Kjelbotn.

OL i 2026 er lagt til Cortina d'Ampezzo og Milano.

– Utviklingen i kvinnekombinert har hatt en rivende utvikling. Nivået til vinteren er nok betydelig høyere enn de vi så i fjor.