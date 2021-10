Det var første gang et Mourinho-ledet lag har sluppet inn seks mål i en kamp. Det var også kun tredje kamp portugiseren har tapt med fem mål.

Etter kampen var han svært selvkritisk, og mente at han overvurderte spillerne sine.

– Jeg overvurderte spillerne mine. Det beste laget vant, sa han på pressekonferansen.

«En uendelig skam»

Italienske medier er langt fra overbevist etter braktapet.

«En uendelig skam», skriver Gazzetta.

«Det har allerede vært pinlige nederlag i europeisk Giallorossi-historie, men en ting er å ta en slik sprekk mot Manchester United, Barcelona eller Bayern München, det er en helt annen ting mot 218 -laget på Uefa-rangeringen», skriver de videre.

Trenerlegenden Nils Arne Eggen hyller Bodø/Glimt etter kampen.

– Jeg kjenner meg igjen, det er en spillestil som er etter Eggens hjerte. Og det viktigste er at de spiller ut Roma. Alle bevegelsene er i forkant av neste situasjon – et mønster som er innstudert på feltet og repetert, og så slår det ut i kamp. Og det gleder et fotballhjerte. All ære til Glimt, sier han til VG.

– Trodde at jeg drømte

Sky Sports Italia kaller resultatet en «knockout», og mener at Mourinho og Roma vil huske kampen lenge.

– Jeg så ikke helt dette komme, men det blir en kamp vi styrer det fra A til Å. Det var nok ikke den kampen Roma gledet seg mest til, sa Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til Viaplay etter seieren.

Erik Botheim (2), Patrick Berg, Ola Solbakken (2) og Amahl Pellegrino scoret målene for Bodø/Glimt.

– Jeg vet ikke helt hvor jeg er nå. Jeg er på noe sterke saker i huet mitt. Det var helt uvirkelig, og de siste ti minuttene gikk jeg bare rundt og trodde at jeg drømte, sa Botheim til Viaplay etter kampen.