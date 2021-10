Riiber har senket skuldrene etter tøff sommer

Etter noen problemer i sommer og tidlig høst, føler han seg nå i rute.

– Jeg vet akkurat hva jeg skal trene på nå på høsten for å komme i form, og det ser ut som om at jeg er der skal være. Nå kjenner jeg at skuldrene er senket og jeg er klar for å ta imot sesongen, sier Jarl Magnus Riiber til NTB.

Han ser fram til en «full» sesong, uten forstyrrelse av virus.

– Nå blir en fullspekket sesong og mye å se fram til, så det er greit å være i god form i år, sier Riiber.

Det var ikke mange feilskjær fra Riiber forrige sesong. Han vant ni og ble nummer to i tre av rennene. Under VM i Oberstdorf tok han to gull og to sølv.

– En bra sesong, men jeg var veldig nervøs etter å ha slitt med knærne på sommeren og samtidig ble nybakt pappa. Jeg gikk jo inn i den sesongen med litt andre forutsetninger enn tidligere, men jeg kom meg igjennom det også. Det er jeg veldig stolt av, sier Riiber.

Riiber innrømmer at han er litt spent før møtet med høyden i OL.

– Jeg har aldri konkurrert i høyden tidligere så jeg har ingen erfaring med det. De erfaringene jeg har gjort tidligere er at høyden vi møter i OL på 1600 meter kanskje ikke er så fryktelig skremmende. Det er ganske likt som det vi konkurrer på. Forskjellen er at du må være litt mer disiplinert i løpsopplegget, sier Riiber.