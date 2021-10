Chelsea kjørte over Malmö – Juventus vant sent

Det var en tøff oppgave som ventet Jo Inge Berget og lagkameratene i Malmö borte mot de regjerende mesterne Chelsea.

Og hjemmelaget fra London hadde ingen problemer med å innkassere en komfortabel seier. Etter ni minutter var Andreas Christensen igjen i feltet etter en dødball, og på innlegg fra stopperkollega Thiago Silva satte han beinet på ballen som gikk i en bue over Malmö-keeper Johan Dahlin og i mål.

Ikke lenge etter fikk Chelsea straffe. Lasse Nielsen felte Romelu Lukaku på vei gjennom. Straffespesialist Jorginho satte den sikkert i mål. Innbytter Kai Havertz chippet inn 3-0 tidlig i 2. omgang før Jorginho igjen scoret fra straffemerket.

Etter straffesituasjonen måtte Lukaku byttes ut med skade. Men skadekrisen var ikke over med det, for like før pause måtte også Timo Werner ut med det som så ut som en strekkskade.

Dermed ble det en dyr seier for Chelsea, som mistet sine to superspisser i seieren.

– Det er et overtråkk for Romelu, hamstringen for Timo. De blir nok ute noen dager, sa Chelsea-manager Thomas Tuchel til BT Sport.

Elleve baklengs

De svenske gjestene var aldri nære ved å true blåtrøyene offensivt, og London-laget kunne innkassere tre svært viktige poeng i kampen om avansement.

Malmö på sin side pådro seg sitt tredje strake stortap. Fra før har de tapt 0-3 mot Juventus og 0-4 mot Zenit. Dermed er mesterligaeventyret så godt som over for Berget og lagkameratene med elleve baklengs og null scorede mål.

Berget ble byttet ut etter 84 minutter.

– Fire mål på hjemmebane er alltid bra. Det føles godt å score som innbytter, sa Havertz til BT Sport.

Sen avgjørelse

I St. Petersubrg var det bortelaget Juventus som kom til kampen som favoritt, men det så lenge ut til at det kom til å ende uavgjort etter at gjestene fra Italia hadde misbrukt sjanse på sjanse. Etter 87 minutter dukket imidlertid svenske Dejan Kulusevski opp i feltet og stanget inn seiersmålet etter innlegg fra Mattia De Sciglio.

– Jeg var redd for at ballen skulle treffe stolpen, men det var deilig å se den gå inn. Det var mitt første mål for sesonen, og det føles godt, sa Kulusevski, som ble byttet inn i det 58. minutt.

Det var en svært viktig seier for Juventus, som ennå ikke har gitt fra seg poeng i høstens mesterliga. De har heller ikke sluppet inn mål.

Claudinho var aktiv for Zenit og hadde flere gode skudd, men Juventus-keeper Wojciech Szczesny sto i veien for det som kom.

Etter onsdagens to oppgjør er det stadig Juventus som leder gruppa med ni poeng, mens Chelsea jakter nærmest med seks. Zenit har tre, mens Malmö står med null poeng etter tre kamper.