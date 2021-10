Solskjærs United vendte 0-2 til 3-2-seier

Cristiano Ronaldo ble matchvinner i det 81. minutt da han knuste José Luis Palomino i lufta på et innlegg fra Luke Shaw og stanget ballen i hjørnet. Som i forrige hjemmekamp mot Villarreal ble han matchvinner på tampen i en kamp som hadde virket tapt.

United kom til flere store sjanser i den første omgangen, men viste igjen sårbarhet på defensiv dødball. For femte gang på sju hjemmekamper i mesterligaen måtte Solskjær se motstanderen score først.

Scott McTominay havnet på etterskudd da Mario Pasalic gjorde 0-1, og vondt ble til verre da Merih Demiral fikk gå opp mellom tre passive United-spillere og nikke inn et hjørnespark til 0-2.

Marcus Rashford hadde i sin første kamp fra start denne sesongen Uniteds til da beste sjanse på overtid i den første omgangen, men avslutningen spratt på tverrliggeren og over.

Solskjær applauderte supporterne på vei inn til pause, selv om publikum buet mot ham og laget hans. Men det tok ikke lang tid i den andre omgangen å tenne publikum og få dem på United-lagets side.

Nytt håp

I det 53. minutt slo Josip Ilcic en stygg feilpasning rett til Fernandes, som direkte og med utsiden slo en bruddpasning til Rashford. Han stormet inn i feltet og plasserte ballen i lengste hjørne.

Et Atalanta-lag som hadde vist stor ro fikk plutselig trøbbel i heksegryta, og i løpet av et par minutter pådro tre gjesteforsvarere seg gult kort for å felle United-spillere på vei gjennom.

Så kneet McTominay ballen i stolpen på innlegg fra Mason Greenwood, før keeper Juan Musso med nød og neppe fikk fingrene på en avslutning fra Ronaldo.

Solskjær byttet inn Paul Pogba og Edinson Cavani, og senere også Jadon Sancho. Vel så viktig var David de Gea, som leverte et par kjemperedninger da Duvan Zapata og Ruslan Malinovskij holdt på å punktere kampen 20 minutter før full tid. Det viste seg gull verd da utligningen kom fem minutter senere.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Cristiano Ronaldo nikker inn Manchester Uniteds vinnermål mot Atalanta. Foto: Dave Thompson, AP / NTB

Det startet med et hjørnespark der ballen ble klarert og Fernandes fikk en ny sjanse til å legge inn. Remo Freuler bommet da han skulle klarere, og ved lengste stolpe fikk Harry Maguire treff med strak vrist.

Fernandes hadde ledermålet på foten rett etter, men Musso reddet. Da Ronaldo steg til værs, var målvakten sjanseløs.

På etterskudd

Atalanta tok ledelsen etter et kvarter, etter et hurtig tatt frispark på egen halvdel. Luis Muriel vant en løpsduell med Viktor Lindelöf og spilte ut til Ilcic, som spilte Davide Zappacosta fram på høyresiden. Han fant Pasalic, som hadde fått en halvmeter på McTominay og kunne slenge fram foten og score.

Atalanta-stopper Demiral fikk tidlig trøbbel med hamstringen, men i det 29. minutt var han sterk på hjørnespark fra Teun Koopmeiners. Han ga McTominay en liten dytt i ryggen før han med Shaw foran seg og Maguire bak seg hoppet opp og nikket i mål.

Fred hadde to store sjanser for United før pause. Først tvang han Musso til en god redning med skudd ved lengste stolpe etter innlegg fra Ronaldo og stuss fra Fernandes, så dro han av en motspiller og skrudde ballen rett utenfor på pasning fra Fernandes.

På overtid i omgangen bommet Demiral på ballen da han skulle klarere et framspill fra Fernandes. Rashford kom alene gjennom, men ballen traff tverrliggeren.

Sjansene avverget ikke publikums mishagsytringer. Men etter United-prestasjonen i 2. omgang kokte det på Old Trafford. United er nå på tabelltopp, to poeng foran Villarreal og Atalanta.