Minister bekrefter: Bare fullvaksinerte får spille Australian Open

Det fastslår landets immigrasjonsminister Alex Hawke overfor den australske radiostasjonen ABC. Intervjuet er gjengitt av blant andre nyhetsbyrået Reuters.

– Du må være dobbeltvaksinert for å besøke Australia. Det er en universell regel, ikke bare for tennisspillere, sier Hawke.

Uttalelsen skaper ytterligere usikkerhet rundt om verdens beste mannlige tennisspiller, Novak Djokovic, kommer til å delta i neste års Australian Open. Serberen, som er regjerende mester, har så langt ikke ønsket å røpe om han er vaksinert mot corona.

Så sent som tirsdag sa Djokovic til avisen Blick at coronaregelverket blir avgjørende for om han reiser til Melbourne i januar.

– Jeg følger situasjonen, og jeg forstår det slik at den endelige avgjørelsen tas om to uker, sa han.

Onsdagens uttalelse fra den australske immigrasjonsministeren tyder på at den endelige avgjørelsen er tatt.

– Jeg har ingen melding til Novak. Jeg har en beskjed til alle som ønsker å besøke Australia. Han må være dobbelvaksinert, sier Alex Hawke.

Grensene i landet har vært strengt i 18 måneder for turister.

Djokovic har vunnet ni av sine 20 Grand Slam-titler i Australian Open.