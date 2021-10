Liverpool vant 3-2 mot ti Atlético-spillere – Griezmann scoret to og ble utvist

Den franske verdensmesteren gjorde både 1-2 og 2-2 før pause, men pådro seg direkte rødt kort for et høyt spark i en duell med Roberto Firmino tidlig i den andre omgangen. Det virket helt utilsiktet, men den tyske dommeren Daniel Siebert var nådeløs.

Firmino fikk knottene til Griezmann i ansiktet og ble liggende nede en stund før han kunne fortsette. Griezmann unnskyldte seg hos motspilleren før han gikk av banen.

Med utvisningen forsvant det klare overtaket Atlético Madrid hadde spilt seg til etter gjestenes sjokkstart. I det 76. minutt mistet Mario Hermoso hodet og løp Diogo Jota rett ned i straffefeltet, og Mohamed Salah kunne fra 11-metersmerket rulle inn det som ble vinnermålet.

Dramatikken var ikke over med det. I det 82. minutt fikk Atlético straffe da Jota dyttet José Maria Giménez, men avgjørelsen ble omgjort etter VAR-titting. Hjemmelagets trener Diego Simeone var rasende og ga dommerne sarkastisk applaus. Etter kampen ville han ikke ta Jürgen Klopp i handa.

– Jeg likte ikke det, men han var opprørt. Han var ikke sint på meg, men på det som skjedde i kampen. Neste gang vi møtes kommer vi til å hilse på hverandre, sa Klopp til BT Sport.

– Ved pause trodde nok alle på stadion at det bare kom til å gå en vei, men vi hadde bestemt oss for å gjøre et ordentlig forsøk på å komme tilbake. Vi spilte en veldig solid 2. omgang i en vanskelig kamp, men selvsagt bidro utvisningen til å vippe det i vår favør, sa Liverpool-manageren.

– Det var uflaks for Griezmann, men det var rett avgjørelse.

Salah scoret i niende kamp på rad og ga Liverpool en klar luke på tabelltopp. Laget er nå ubeseiret i 21 kamper i ulike turneringer, klubbens beste rekke siden 1989.

Drømmestart

Liverpool fikk en drømmestart i Madrid, herjet med hjemmelaget og ledet 2-0 før det var spilt et kvarter. Da så det ut til å skulle bli enkelt for Klopp og hans menn.

I det 8. minutt fikk Salah ballen ute på høyresiden og danset forbi Yannick Carrasco, Thomas Lemar og Koke før han sendte i vei et lavt skudd. James Milner så ut til å styre ballen inn. Han ble først kreditert målet, som senere offisielt ble tilkjent Salah. Egypteren passerte Steven Gerrard og tok klubbrekorden med 31 mesterligamål.

Fem minutter senere doblet Naby Keita ledelsen på vakkert vis. Trent Alexander-Arnolds innlegg skapte trøbbel for Atlético-forsvaret, og Felipe klarerte ballen rett til Keita, som hogg til på volley og sendte en dupper i hjørnet.

Et kort hjørnespark i det 20. minutt ble hjemmelagets vei inn i kampen. Lemar lurte Keita og fosset langs kortlinja før han slo skrått ut til kaptein Koke på motsatt hjørne av 16-meteren. Hans blanding av skudd og innlegg ble styrt inn av Griezmann. Etter en langvarig VAR-sjekk for mulig offside ble målet godkjent.

Sceneskifte

Så var det plutselig Atlético som kom i angrep etter angrep, og Alisson måtte flere ganger berge laget sitt. For eksempel da Griezmann kom alene gjennom etter et balltap av Sadio Mané og en posisjonsfeil av Joel Matip. Keeperen tok skuddet i kroppen.

Det var ingen bønn da João Felix satte opp Griezmann i det 34. minutt etter å ha herjet med Keita på siden. Den franske spissen tok ballen forbi Virgil van Dijk og banket den i lengste hjørne.

Alisson måtte i aksjon flere ganger for å berge uavgjort til pause, blant annet med redninger på farlige skudd fra João Felix og Lemar.

Kampen endret karakter med Griezmanns utvisning, og til slutt var det Liverpool som kunne juble, selv om det holdt hardt mot slutten. Angel Correa misbrukte Atléticos siste sjanse på overtid etter forarbeid av tidligere Liverpool-spiller Luis Suárez.

Porto vant 1-0 over poengløse Milan i den andre kampen i gruppe B, og Liverpool er nå fem poeng foran Atlético og Porto. Luis Díaz scoret Portos mål og ga laget en fortjent seier mot et blekt Milan-lag.