Nossum: – Kjipt at arbeidsplassen min blir dratt gjennom søla

Nossum er ikke glad for den negative omtalen dette gir forbundet han er ansatt i, og det kan fort bli mer utover høsten. Langrennskomiteen i Akershus skikrets har sagt de ønsker seg et mistillitsforslag mot ledelsen i Ski-Norge. Onsdag skal styret i samme krets bestemme seg for om de stiller seg bak komiteens innstilling.

Det kan ikke utelukkes at det kan ende i et ekstraordinært skiting, der tilliten til skiledelsen blir tema.

– Først og fremst vil jeg si at det er veldig, veldig kjipt. Jeg har hatt enorm glede av å jobbe i Norges Skiforbund. Jeg er stolt og glad over å jobbe der, og det har jeg vært siden jeg ble ansatt. Jeg har et sterkt personlig forhold til forbundet. For min del har vært ryddig og fint hele veien, og det er kjipt at min arbeidsplass blir dratt gjennom søla, sier Nossum til NTB under mandagens pressetreff med allroundlandslaget for menn i langrenn i Oslo.

Vanskelig

Nossum understreker at han bare er kjent med hoppbråket gjennom mediene. Det bråket har sin opprinnelse i om sportssjef Clas Brede Bråthen skal få fortsette i stillingen når hans åremål utløper til våren. Bråthen ønsker at stillingen hans skal bli fast.

Saken er ennå ikke avklart. Bråthen og ledelsen i Ski-Norge skal i nye møter senere denne uken.

– Jeg synes det er en vanskelig sak å forholde seg til. Sannheten vil variere ut fra hvilken side du ser den fra. Jeg synes først og fremst det er kjedelig, men for meg og min jobb blir vi ikke mer påvirket enn at vi prater om det. Du må høyere opp for å få svar på hvor mye dette påvirker forholdet til våre samarbeidspartnere konkret.

Synonymt

Landslagstreneren sier at hans løpere uansett blir rammet av et omdømmetap.

– Det er ikke alltid like enkelt å skille Norges Skiforbund og langrenn. Jeg tror at langrenn ofte blir sett på som Norges Skiforbund av den jevne nordmann. Vi er ikke en del av dette, men vi blir det ufrivillig. Det er det kjipe for oss. Vi blir en ufrivillig part selv om vi vil det eller ei. Dette er en elefant og en mastodont av en mediesak med nye momenter hver eneste dag, sier Nossum.