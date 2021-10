Debatten om opphold i høyden har pågått i mange år. Nå kan den blusse opp igjen.

Bakgrunnen er hvordan de norske medaljehåpene, og deres utenlandske rivaler, forbereder seg. Dette ser ikke ut til å være samkjørt.

For mens Johannes Høsflot Klæbo reiser til høyden for å legge grunnlaget for nye triumfer, velger landslagstrener Eirik Myhr Nossum å holde de øvrige landslagsløperne i allround hjemme.

«Tar de rett og slett en sjanse i OL-oppkjøringen?»

«Har Nossum & Co. skjønt noe ingen andre har skjønt, eller tar de rett og slett en sjanse i OL-oppkjøringen?», spør TV 2 Sportens langrennsekspert Petter Soleng Skinstad i en kritisk kommentar.

Høydetrening er utholdenhetstrening i tynnere luft fra cirka 1.800 til 3.000 meter over havet på det høyeste. Her er både lufttrykket og oksygeninnholdet vesentlig lavere enn i lavlandet.

Noe av årsaken til at norske langrennsløpere har valgt bort høydeopphold de siste årene, henger sammen med at mange av rennene er blitt avviklet i lavereliggende strøk.

Bolsjunov og Niskanen trener mye i høyden



Men ettersom mange av øvelsene under neste års vinterolympiade arrangeres primært i løyper som ligger i høyden, advares det mot å undervurdere denne faktoren under oppkjøringen.

Både Aleksandr Bolsjunov og Iivo Niskanen, to av de sterkeste konkurrentene til norske OL-gull, bruker mye tid i høyden. Dette skjer parallelt med at norske skistjerner velger motsatt strategi.



«Nå tar de i mine øyne en unødig sjanse. Før et OL i høyden, der mange av dagens landslagsløpere faktisk ikke har all verdens erfaring, burde man valgt å forberede seg ekstra nøye. Nossums menn burde vært med Klæbo, Johaug & Co. til høyden før sesongstart», oppfordrer Petter Soleng Skinstad.

Russlands Aleksandr Bolsjunov (midten) knekker staven etter nærkontakt med Johannes Høsflot Klæbo i innspurten på 50 km langrenn menn under VM på ski i Oberstdorf. I bakgrunnen Emil Iversen som ble vinner av distansen, etter at Klæbo ble disket.

Klæbo: – Vi har ingen fasit på hva som er rett

Han minner om at Klæbo, som tidligere var skeptisk til høydetrening, nå er den eneste av de norske herrene som prioriterer å trene i høyden, og at det burde være en tankevekker.

– Høydetrening er veldig individuelt. Det som passer for meg er nødvendigvis ikke noe perfekt opplegg for mine konkurrenter. Det er mye nytt, og det er en balansegang. Ikke for lenge i høyden, men heller ikke for kort. Ikke for høyt og ikke for lavt. Ikke for hard trening, men heller ikke for rolig trening. Vi har ingen fasit på hva som er rett, sa Klæbo til NTB da han for få dager siden sluttet seg til høydesamlingen sammen med sprintlandslaget.

Da Petter Northug var på sitt beste valgte han bevisst å trene i høyden før store mesterskap. Det viste seg å gi enorm uttelling.

De norske allroundløperne på herresiden har bevisst valgt ikke å dra til høyden før sesongstarten på Beitostølen, men trener i stedet hjemme i Norge.

Øker blodets transportkapasitet av oksygen

Klæbo, derimot, trener fortsatt i Livigno i Italia, hvor også det norske sprintlandslaget trener. Her blir han i hele tre uker, det vil si lenger enn de norske sprinterne.

Ved opphold og trening i slike høyder vil kroppen søke å motvirke det lavere oksygentrykket ved å øke blodets transportkapasitet av oksygen fra lungene til resten av kroppen , ifølge Store norske leksikon.

Dette skjer gjennom økt produksjon av røde blodceller og høyere relativt innhold av hemoglobin i blodet, som igjen øker oksygenopptaket, noe som blant annet kan styrke utholdenheten og prestasjonsevnen.