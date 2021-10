Spillerne gleder seg til fullt Ullevaal: – Har ventet på dette i to år

– Vi skal dra enorm nytte av at det blir fullt. Det gleder vi oss enormt til. Vi har ventet på det i to år, sier Meling før den viktige VM-kvalifiseringskampen mot Montenegro.

Forrige gang det var fullt på Ullevaal under en landskamp var mot Spania 12. oktober 2019, altså for nesten akkurat to år siden.

Etter at pandemien rammet ble all landslagsaktivitet stoppet i et halvt år. Så ble det spilt fire kamper på Ullevaal med ingen eller 200 tilskuere. I år måtte laget spille sine tre første hjemmekamper på en tom arena i Málaga, før laget fikk flytte hjem og opptrappingen startet.

I september ble det sluppet inn 7000 mot Nederland og noen dager senere 10.000 mot Gibraltar. Mandag blir det fullt, iallfall nesten. Søndag var det om lag 1000 usolgte billetter.

Glemmer at man er sliten

– Publikum kan absolutt være med å påvirke utfallet. Jeg håper det blir helt utsolgt. Spillerne responderte godt på det fantastiske publikummet sist, selv om det bare var sju eller ti tusen. Med samme entusiasme kan det smitte ned på banen, så man ikke kjenner at man er sliten, sier Ståle Solbakken.

– Det var fantastisk ramme i kampen mot Nederland, tross begrensningene som fortsatt gjaldt. Det ga oss gåsehud. Publikum gjør en enorm jobb, og vi skal bidra med det vi kan for at det blir god stemning, sier Meling.

Han lot seg inspirere også av det entusiastiske tyrkiske hjemmepublikummet i Istanbul fredag. De pep intenst mot de norske spillerne, til og med under nasjonalsangen.

– Det ga meg bare lyst til å synge høyere.

Surrealistisk til elektrisk

Solbakken har fortsatt ikke forsonet seg helt med at Norge måtte spille den viktige hjemmekampen mot Tyrkia nesten 300 mil hjemmefra og helt uten publikum.

– Det er den kampen som irriterer meg. Den ble spilt i Málaga i en helt surrealistisk setting, både når det gjelder forberedelsesfasen og hvor vi måtte spille, sier han om kampen som ble tapt 0-3.

Det er eneste norske tap i kvalifiseringen, og mandag skal Solbakkens menn med hjelp av elektrisk Ullevaal-stemning sørge for at det ikke endres. Med tre poeng vil laget være ett steg nærmere en kvalifiseringsfinale mot Nederland i november.

– Det er mentalt viktig at vi har alt i egne hender. Hvis vi spiller tre topp kamper og tar ni poeng så spiller vi VM neste år, sier Meling.