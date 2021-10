Isak-perle da Sverige slo Kosovo: – Kanskje mitt fineste mål

Etter et surt 1-2-tap mot Hellas i forrige kamp, var det kun seier som var godt nok for «Söta bror» mot Kosovo lørdag. Der tok de største stjernene ansvar og sørget for at VM-håpet fremdeles lever i beste velgående for de gulkledde.

– Jeg hadde en god mulighet like før som nesten ble mål, så jeg hadde bra selvtillit etter det. Kanskje er det mitt fineste mål i karrieren, jeg vet ikke, men det er mulig, sa Isak om 2-0-scoringen til C More.

Sverige kom best i gang på eget gress, og 29 minutter ut i den første omgangen pekte dommer Marco Di Bello på straffemerket. RB Leipzig-spiller Emil Forsberg tok ansvar og ekspederte straffen på perfekt vis.

Etter hvilen var det derimot gjestene som kom best i gang på Friends Arena. Snaut tolv minutter ut i den andre omgangen trodde Kosovo-spiss Vedvat Muriqi at han hadde utlignet for gjestene, men Lazio-spilleren ble korrekt avvinket for offside.

I stedet smalt det motsatt vei noen minutter senere, denne gangen signert Alexander Isak. Real Sociedad-spissen dro seg innover i banen, og på vakkert vis banket han ballen i motsatt kryss fra hjørnet av sekstenmeteren. Robin Quaison erstattet Isak etter 75 minutter og fastsatte resultatet til 3-0 kun fire minutter etter at han entret gressmatten.

Seieren sender Sverige opp på 12 poeng, kun ett poeng bak favoritt Spania, med én kamp mindre spilt. Sverige møter Hellas på hjemmebane i neste kamp kommende tirsdag.

I det andre oppgjøret i gruppe B lørdag tok Hellas en oppskriftsmessig 2-0 seier mot Georgia. Det betyr at de kan være à poeng med Sverige dersom de gjenskaper seieren fra forrige oppgjør.