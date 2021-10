Norsk bragdkamp ga 1-1 mot Tyrkia – fortsatt liv i VM-håpet

En stygg feil av Andreas Hanche-Olsen ga hjemmelaget et tidlig ledermål, men stopperen revansjerte seg med assist til Thorstvedts utligning i det 41. minutt. Norge var på høyde med motstanderen, fortjente ett poeng og kunne tatt alle tre.

På overtid av overtiden stupte Mohamed Elyounoussi fram på Martin Ødegaards innlegg og nikket noen centimeter utenfor. Moi kastet seg fortvilt ned på gresset da kampen ble blåst av noen øyeblikk senere.

– Jeg er veldig fornøyd med spillerne. Veldig, veldig fornøyd om vi tar bort de ti første minuttene av første omgang og fem første av den andre. Vi gikk i den første fella og ga bort et mål, men jeg er imponert over den stoiske roen de viste da, sa Ståle Solbakken.

– Mange som kanskje ikke hadde tenkt at de skulle spille denne kampen, tok et stort ansvar. Vi var nærmest seier i dag.

Vanskelig

Uavgjort betyr at Norge beholder 2.-plassen i gruppen, men laget kan bli nødt til å vinne resten av kampene for å holde Tyrkia bak seg. Makter de å vinne tre strake, blir de også gruppevinner og VM-klar, for Nederland er motstander i den siste kampen.

– Det ser ganske vanskelig ut. Vinner vi de tre siste, så er det greit, men vi kan fort bli nummer tre, sa Solbakken.

Morten Thorsby pådro seg det gule kortet som setter ham utenfor mot Montenegro. Dermed ble troppen ytterligere redusert, men Solbakkens menn takler nok det også.

Ansporet av et svært entusiastisk publikum gikk hjemmelaget hardt ut og tok ledelsen før det var spilt seks minutter. Det skjedde etter en stygg forsvarsfeil av Hanche-Olsen, og de norske hadde grunn til å være rystet.

Likevel viste de ingen tegn til det. Norge overtok initiativet i kampen og begynte å skape sjanser. Etter godt spill presset de hjemmelagets debutant Berat Özdemir til å skyte i stolpen bak egen keeper etter halvspilt første omgang, og noen minutter før pause kom den fortjente utligningen.

Smart trekk

Det skjedde på et dødballtrekk, og Hanche-Olsen sto for assist. Martin Ødegaard skulle ta hjørnespark for fjerde gang i kampen, men Jens Petter Hauge hvisket ham noen ord i øret. Hauge rullet ballen kort til kapteinen, som skaffet seg vinkel og slo inn i feltet.

Der vant Hanche-Olsen i lufta og stusset ballen fram til Thorstvedt, som hadde sneket seg inn bak ryggen på Zeki Celik. Han dempet med låret og beinet ballen i mål fra kort hold. Dermed var det som lyden ble slått av på stadion. Det varte bare til Thorstvedt gjorde en aggressiv jubelgest mot tribunen, noe som utløste voldsom pipekonsert.

– Tyrkerne drev og fyrte opp publikum før kamp. Jeg tenkte jeg skulle gi den tilbake med litt humor. Nå er det nok bare å komme seg fortest mulig hjem igjen, sa en lattermild Thorstvedt til TV 2 om det.

Utligningen ble VAR-sjekket for mulig offside. Det var noen spennende sekunder, for det var hårfint, men målet ble godkjent, og Norge kunne gå til pause med 1-1.

Til 2. omgang kom Norge på banen flere minutter før tyrkerne og lot til å kose seg i pipekonserten mens de ventet på motstanderen.

Likevel var det hjemmelaget som grep taktpinnen da kampen kom i gang igjen, og Norges mål ble satt under tidvis kraftig press. Det gjorde likevel ikke at laget sluttet å skape muligheter, nå mest på kontringer. I det 56. minutt hadde Ødegaard en kjempemulighet til å spille Moi helt alene gjennom, men framspillet ble blokkert.

– Det var eneste minus for Martin i dag. Han burde fått fram den, sa Solbakken.

Begge lag hadde muligheter til å vippe kampen sin vei, men flere mål ble det ikke.

Fair play

Igjen tok de norske fram en menneskerettighetsmarkering før avspark, denne gang ved å stille til lagbilde bak et banner med «Fair play for migrant workers».

Fair play ble et tema også i kampen, med stadig filming og simulering av hjemmelaget. Verst var nok stjernespiss og kaptein Burak Yilmaz, og Stefan Strandberg sa noen alvorsord til dommeren da Yilmaz prøvde å filme seg til straffe etter en drøy halvtime.

De norske la riktig nok ikke noe mellom i duellene, og Thorsby fikk tilsnakk av dommeren to ganger før det var spilt fem minutter.

Rett etter kom situasjonen som sendte hjemmelaget foran. Hanche-Olsen hadde fått high-five av en forsvarskollega etter å ha stoppet et dribleraid av Cengiz Ünder i åpningsminuttene, men denne gang sov han da Birger Meling spilte opp på ham. En dårlig touch lot Ünder overrumple ham og stjele ballen. Marseille-stjernen lurte seg elegant forbi Strandbergs desperate taklingsforsøk, og øye til øye med Ørjan Nyland sentret han ballen til Kerem Aktürkoglu, som kunne sende den i tomt mål.

Det kunne ha knekket et forfallsrammet og nederlagstippet lag, men Norge slo tilbake. Erling Braut Haaland og de andre på skadelista lot seg nok inspirere av det de så erstatterne gjøre fredag.