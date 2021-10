Kvinnene får ti verdenscuprenn i kombinert: – Nok en milepæl

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har hatt høstmøter i de ulike disiplinene. Blant vedtakene er at kombinertkvinnene får ti verdenscupkonkurranser. Det er ni flere enn i debuten sist vinter.

– Dette er nok en milepæl for utviklingen, og er et nytt steg i riktig retning for sporten, sier kombinertsjef Lasse Ottesen i FIS.

I tillegg er det bestemt å øke antallet kontinentalcuprenn.

Norges beste kombinertløpere på kvinnesiden kan også se fram til flere nasjonale renn. Sesongåpningen skjer på Beitostølen i november, og i mars blir det NM i Harstad.

– Dette betyr enormt mye for kombinertjentene. Det er ingen tvil om at dette blir tidens sesong for kombinert. På herresiden ser terminlista bedre ut enn noen gang, sier den norske kombinertsjefen Ivar Stuan.

Verdenscupstarten for kvinnene skjer i Lillehammer første helgen i desember. Deretter er det konkurranser i Otepää (Estland) og Ramsau (Østerrike) før jul. Historiens første miksrenn i kombinert skal gå i Val di Fiemme i Italia på nyåret.

– Jentene selv skal ha mye av årsaken til at dette går rekordraskt. Nivået internasjonalt er allerede høyt, og dette så vi blant annet under vinterens VM i Oberstdorf, sier Ottesen.

Renndirektøren legger til at neste milepæl blir å få kvinnekombinert inn på OL-programmet i 2026. Det kan bli vedtatt allerede til våren.

Gyda Westvold Hansen ble sist sesong tidenes første kvinnelige verdensmester i kombinert.