Tidligere denne uken ble det kjent at superveteranen Løke venter barn. Det betyr at landslaget og Vipers må klare seg uten en av sine største profiler i lang tid framover.

Løke har ennå ikke vært på banen for klubblaget denne sesongen.

Isabelle Gulldén, som er lagvenninne med Løke i Vipers, øyner nye sjanser for egen del.

– Da Løke ble gravid og vi fikk ytterligere en linjespiller skadd, trodde jeg at drømmen min skulle gå i oppfyllelse – å få gå inn og spille på linjen. Jeg fikk gjøre det på trening, og tenkte at «det er nå det skjer», at det er et tegn, ler Gulldén overfor svenske Aftonbladet.

Så langt har hun vært henvist til sin faste rolle som bakspiller.

Gulldén, som også relativt nylig ble mor, ble klar for spill i norsk håndball foran inneværende sesong. Hun hyller sin nye tilværelse i Kristiansand og er tydelig på at stjerner som Nora Mørk og Katrine Lunde legger lista høyt.

– De stiller sykt høye krav på trening. Skyter man ikke der man skal, så … Det er sånn at man merker hvorfor de er best. Når det er trening, er det alltid hundre prosent – eller mer, sier den svenske stjernen.