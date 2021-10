Bortesterke Norge vil ta et nytt steg mot VM

– Vi drar til Tyrkia for å vinne. Konsekvensene av ulike utfall kan vi ta senere, sa Mohamed Elyounoussi under pressemøtet dagen før avreise.

– Vi frykter dem ikke, men det ville være dumt ikke å ha respekt for dem, sa Solbakken.

Norge er ubeseiret på bortebane i over to og et halvt år, en rekke som strekker seg tilbake til 1-2-tapet for Spania i EM-kvalifisering i mars 2019. Siden har Norge seks seirer og tre uavgjorte på bortebane, med målscore 18-5.

Bare fire av motstanderne var blant de 50 beste på Fifa-rankingen, og ingen var rangert høyere enn 18.-plass, men Norge kan støtte seg til en annen statistikk som gir håp før fredagens skjebnekamp: I bortekamper mot lavere rangerte lag er landslaget ubeseiret i nesten fire år.

Norge er nummer 39 på den siste Fifa-rankingen, Tyrkia 41. Tyrkerne hadde vært foran lenge, men VM-kvalifiseringskampene i september snudde opp-ned på styrkeforholdet i tillegg til at det førte til tyrkisk trenerskifte.

Spesielt

Solbakken tror ikke styrkeforholdet har endret seg så mye siden mars, da Tyrkia var rangert 12 plasser foran hans lag og vant 3-0 i det som formelt var Norges «hjemmekamp» i Málaga. Han synes heller ikke at det resultatet sier så mye om lagenes styrke.

– Den kampen var veldig spesiell. Det er sjelden du taper 0-3 når det er 5-5 i målsjanser Det var en jevn kamp på mange måter, men de var dødelig effektive, som de var i 4-2-seieren over Nederland noen dager tidligere. Vi spilte i perioder bra, men slapp inn noen forferdelige mål, sier han.

– Det er klart at mannskapet vårt er litt annerledes på grunn av alle forfallene, mens de har byttet trener og har noen spillere utestengt. Vi får se hvilke utslag det gir.

Forventninger

Tyske Stefan Kuntz er Tyrkias nye landslagssjef. Senol Günes fikk sparken etter 1-6 mot Nederland sist. Det gjør de taktiske forberedelsene mer kompliserte for Solbakken.

– Jeg tror de kommer flyende ut fra start, prøver å sørge for et skikkelig tempo for å få tilskuerne med seg og sette standarden under en ny trener. De vil også prøve å få satt sine beste individualister i scene. Hakan Çalhanoglu, Burak Yilmaz og Cengiz Ünder har alle et stort repertoar, sier landslagssjefen.

– Før EM var Tyrkia regnet som en av outsiderne. De har store individuelle kvaliteter og et sterkt utvalg av spillere. Vi har den største respekt for dem, men det er stor forskjell på respekt og frykt.

Norge kommer til kampen med tall som inngir respekt. Forrige gang Norge gikk av banen som taper etter en bortekamp mot et lavere rangert lag var da et B-preget norsk lag tapte 0-2 i Makedonia i november 2017.

Nødlandslag

Mange vil sikkert peke på at det igjen er et B-preget Norge, men det er verdt å minne om at den nest høyest rangerte motstanderen i rekken av ni som er blitt kneblet av Norge på eget gress de siste 30 månedene var Østerrike, som i fjor med nød og neppe greide 1-1 mot «nødlandslaget». Det ble som kjent stablet på beina i en fart da alle spillerne i den opprinnelige troppen ble satt i koronakarantene av norske myndigheter.

Norges bortestyrke de siste årene har slett ikke vært selvsagt. Det representerer tvert imot en radikal forvandling. Fra oktober 2015 til november 2017 spilte Norge 12 bortekamper og tapte 10 av dem. Hadde man strøket kampen mot San Marino, som ikke var blant de 200 beste på Fifa-rankingen, ville fasit vært en uavgjort (mot Estland) og resten tap.

Spillernes innstilling har nok bidratt til forvandlingen. De gleder seg faktisk til heksegryta som venter dem i Istanbul-bydelen Kadiköy på den asiatiske siden av Bosporos.

– Jeg skulle gjerne hatt enda flere på tribunen fredag, for jeg koser meg når det er trøkk, sier Moi.