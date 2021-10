Snusalarm i engelsk fotball

– Det er så avhengighetsskapende at det tar over hele deres tankesett. Det er farlig, sier Johnson i et intervju med Talksport.

Det er ikke lov til å selge snus i Storbritannia og andre EU-land med unntak av Sverige, men besittelse og bruk er ikke ulovlig.

– Jeg ser mange spillere som bruker det. Det handler kanskje om en tredel eller til og med om halvparten av spillerne i garderoben. Jeg tror ikke de vet hvor negativt snus er, sier Johnson.

Han sier at han har hatt med spillere å gjøre som når de har vært innlagt på sykehus har spurt legene om hjelp til å skaffe dem snus.

– Spillere med både tre og fire snusposer under leppa samtidig

– Hvis ikke har de truet med å stå opp av sengen for å skaffe det selv til tross for at de akkurat har operert kneet, sier treneren i den tidligere toppklubben i England.

Sunderland er i dag en del av engelsk 1.-divisjon.

Lee Johnson mener snusen er blitt en sentral del av engelske fotballspilleres «startpakke».

– Noen ganger har jeg sett spillere med både tre og fire snusposer under leppa samtidig. Det er som om de skulle ha røyket tre-fire sigaretter samtidig. Dette påvirker både helsa og prestasjonen deres på banen, hevder treneren.