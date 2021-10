Det er i boka «Folk og fotball – 40 år med humor og alvor» at Lagerbäck, sammen med Per Joar «Perry» Hansen og Ronny Trælvik letter på sløret om bråket internt i landslaget i kjølvannet av at Lagerbäck og co ikke klarte å karre seg til EM.

Lars Lagerbäck og Per Joar «Perry» Hansen trente det norske herrelandslaget i fotball mellom 2017 og 2020. Foto: Cornelius Poppe / NTB

På et oppvaskmøte med spillerne skal Lagerbäck ha trukket frem Sørloths bom mot i en kamp Kypros, noe som førte til en høylytt krangel mellom de to. Denne krangelen havnet i media noe den svenske landslagssjefen likte dårlig.

«Alexander, Perry og jeg hadde blitt enige om å legge lokk på saken før vi skiltes etter landslagssamlingen. Men dessverre fortsatte NFF, Alexander og hans agent å kommentere saken ved forskjellige anledninger. For meg har det alltid vært et prinsipp å ikke bryte en avtale, enten den er skriftlig eller muntlig», skriver Lagerbäck i boken ifølge VG.

Aldri opplevd en slik oppførsel

Blant temaene som ble tatt opp var også baklengsmålene mot Serbia, der Sørloth også var involvert i ett av dem. Lagerbäck mener i boken også at beskrivelsene fra møtet som kom frem i media, var tydelig vinklet i Sørloths favør.

«Etter at jeg startet som fotballtrener i 1977, og fra 1990 i internasjonal fotball, har jeg aldri opplevd en slik oppførsel fra en spiller. Dette var ikke en gang i nærheten», står det i boken.

Han innrømmer også at han burde ha stoppet diskusjonen mellom ham selv, Sørloth og Hansen tidligere og heller gitt et ultimatum. Vær lojal mot måten laget vil spille på, «eller forlat gruppen».

«Ett ord til nå, Alex ..., så er det ut!»

Også Perry ble svært provosert etter at Sørloth skal ha beskyldt trenerne for å ikke ha troen på spillerne.

«Ja, jeg ble på et tidspunkt så provosert over Alexanders oppførsel at jeg ikke klarte å holde meg lenger: «Ett ord til nå, Alex ..., så er det ut!». Med dette mente jeg selvfølgelig at han måtte ut og lufte seg, før han serverte flere stavelser», skriver Hansen. Han omtaler det som å bli dolket i ryggen da detaljene fra møtet kom ut i media.

Overfor VG har verken Alexander Sørloth eller hans agent Morten Wivestad besvart henvendelsene om å kommentere uttalelsene.

Hansen er i dag trenger i svenske Östersund der Lagerbäck bidrar som hjelpetrener.