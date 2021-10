United slapp inn mål i ti strake hjemmekamper vinteren 1971, men etter det har ikke Manchester-laget sluppet inn i mer enn åtte strake hjemmekamper på øverste nivå i engelsk fotball, ifølge statistikktjenesten Opta.

Etter å ha styrt mesteparten av første omgang fikk United ved Anthony Martial en forløsende scoring like før pause, men takket være en flott Everton-kontring, der Andros Townsend fikk æren av å sette ballen i mål, ble det 1-1 på Old Trafford.

Poengtapet er det andre strake for United, som tapte 0-1 mot Aston Villa sist helg, også det på hjemmebane. Det gjør at Liverpool med seier mot Manchester City søndag, kan rykke fra med tre poeng.

United og Everton er på poenglikhet. Laget fra Liverpool har fått en god start på sesongen, men lørdagens uavgjort er det andre poengtapet på tre ligakamper. De tapte for Villa for to runder siden. Likevel er det nok ingen tvil om hvilket lag som er best fornøyd med poengdeling lørdag.

Forløsende

Martials scoring kom drøye to minutter før pause. Bruno Fernandes la på flott vis til rette for Martial, og franskmannen banket ballen i mål fra drøyt ti meters hold. Ballen var innom låret til Evertons Yerry Mina og keeper Jordan Pickford var sjanseløs på å stanse den.

Scoringen var forløsende for vertene. De starten best og fikk også enkelte brukbare muligheter, blant annet ved nettopp Martial, mens også Edinson Cavani var nær å sende united i ledelsen. Hans heading fra sju meters hold etter drøye 20 minutter spilt ble praktfullt stanset av Pickford.

Etter halvtimen tok derimot gjestene fra Liverpool mer over, selv om det var de røde som kunne juble for scoring.

Ronaldo startet på benk

Cristiano Ronaldo startet kampen på benken etter at han onsdag avgjort sent i overtiden mot Villarreal i Champions League, men kom inn for rødtrøyene i det 57. minutt. Portugiseren brukte ikke lang tid på markere seg, men kom aldri på scoringslista.

Det gjorde derimot Andros Townsend drøye kvarteret etter pause. Etter en United-corner stormet Demarai Gray i angrep, snek til seg ballen helt til venstre på midtbanen og fant Abdoulaye Doucouré med en fin stikker. Han vendte seg fri og slo en flott pasning til Townsend som alene med keeper David de Gea smalt ballen i lengste hjørne fra 14 meters hold.

Og fem minutter før full tid trodde Everton at de hadde tatt ledelsen på Old Trafford. Mina fant veien til nettmaskene, men målet ble avblåst for offside.