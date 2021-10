For tre år siden krasjet Høglund i Larvik med 1,92 i promille. I 2019 ble han dømt til fengsel i 24 dager, en bot på 75.000 kroner og tap av førerkortet i to og et halvt år.

Flere kjenner Høglund fra blant annet håndballmesterskapene, Champions League og Formel 1-sendingene til Viasat.

Har et alkoholproblem

I et intervju med VG forteller Høglund at han skammer seg.

– Jeg skammer meg og gruer meg til at folk skal få vite det. At jeg er sånn. At jeg er en fyr som kan gjøre sånt. Ikke bare én gang, men to ganger. Hva sier det om hvem jeg er? Hvordan jeg er? Du tenker bare det verste hele tiden. At livet er over. At jeg får sparken. At jeg er ferdig, sier Høglund.

Han innrømmer at han har et alkoholproblem.

– Jeg trenger hjelp

I et innlegg på Twitter beklager programlederen til alle han mener han nå skuffer.

– Dette er det vanskeligste jeg har gjort i hele mitt liv. Å skuffe så mange mennesker - ikke minst alle de jeg er glad i. Men det er på tide å innrømme overfor seg selv og andre at jeg ikke har kontroll, og at jeg trenger hjelp, skriver Høglund.

Hele innlegget kan du lese her.

Neddopet kjæreste

Natt til torsdag, etter Høglund kom hjem fra en bytur, ble han oppringt av samboeren sin. Hun skal ha blitt dopet ned i Oslo, og trengte hjelp.

Høglund forklarer at han ble redd og desperat, noe som førte til et dårlig valg. Han satte seg i bilen for å hente henne, til tross for å ha drukket alkohol.

Da han ankom Oslo for å plukke opp samboeren, ønsket hun ikke å sette seg i bilen, ettersom hun var klar over at Høglund var beruset. Det var da politiet dukket opp.

Til VG forteller programlederen at han ikke er kjent med hvilken promille som ble målt da han ble tatt med til Grønland politistasjon.

– Uakseptabelt

Sportssjef Kristian Oma i Nent, som eier Viasat-kanalene, sier i en felles pressemelding at selskapet tar det som har skjedd veldig seriøst.

– Vi har oversikt over Daniels situasjon og utfordringer, og tar dette veldig seriøst. Det som har skjedd er helt uakseptabelt, og vi har vært veldig direkte i vår dialog med ham rundt dette. Vi krever at han tar tak i sine problemer, og har sammen lagt en plan der vi er enige om at han skal få profesjonell oppfølging, sier Oma.

Høglund er nå tatt av skjermen inntil videre, slik at han får tid til å håndtere problemene sine.