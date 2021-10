Scoring og straffebom for Kamara

Kamara var mye involvert i oppgjøret mot Minnesota, og startet med å sende hovedstadslaget i føringen fra straffemerket etter 23 minutters spill. Det var hans 17. mål for sesongen. Bakaye Dibassy utlignet for gjestene etter 40 minutter, før Kamara igjen var involvert i scoring da han satte opp Julian Gressel som sikret 2-1-ledelse til pause.

Etter pausen kunne Kamara igjen score fra straffemerket, men Minnesotas målvakt Tyler Miller parerte forsøket. Mot slutten sikret Junior Moreno seieren for DC United.

I Chicago ble det ikke like mye norsk jubel. Ronny Deilas New York City måtte tåle 0-2-tap mot langt dårligere plasserte Chicago Fire. Robert Beric og Federico Navarro scoret målene.

Resultatene betyr at Kamara og co. tok seg forbi Deilas New York på tabellen. DC United har 40 poeng, mens New York City har 39. Jakob Glesnes' Philadelphia Union holdt New York Red Bulls til uavgjort torsdag og har også 39 poeng.